Киеврада должна принять обновленную Стратегию развития города Киева - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Киевсовет принять изменения в Стратегию развития города Киева до 2025 года. Об этом он заявил на сессии Киевсовета.

Мэр напомнил, что сегодня последнее заседание текущей сессии Киевсовета, и необходимо рассмотреть важные вопросы, которые требуют принятия.

«Поэтому я призываю всех депутатов поработать и рассмотреть вопрос по существу, без лишних эмоций. Чтобы киевлянам, которые нас избрали, предъявлять конкретные дела, а не лозунги или очередные обещания», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сегодня исполнительный орган Киевсовета выносит на сессию важный для развития столицы стратегический документ.

«И я обращаюсь к вам поддержать его. Год мы работали над подготовкой изменений – чтобы обновить Стратегию развития города Киева до 2025 года, которая была утверждена еще в 2011 году», – подчеркнул Киевский городской председатель.

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Мэр Киева поблагодарил всех депутатов Киевсовета, которые приняли активное участие в наработке изменений к действующей Стратегии, структурным подразделениям КГГА, экспертам проектной команды «UK-UA: Поддержка реформ в Украине», ученым, экспертам, общественным организациям и активистам.

Виталий Кличко добавил, что этот документ не является идеальным, но жить прошлыми, установленными когда-то приоритетами, город сейчас не может.

«Столице необходимо менять подходы к планированию своего развития именно с этого документа. Далее мы можем дополнять его, вносить изменения. Но мы должны опираться на базовый документ – с основными направлениями и определенными ориентирами. Чтобы столица развивалась и ее жители чувствовали перемены, которые происходят», – отметил Виталий Кличко.