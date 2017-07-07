На Русановке вечером запустят еще 4 светомузыкальных фонтана

Сегодня вечером на Русановском канале запустят завершающую третью очередь светомузыкальных фонтанов, следовательно, там полноценно начнет работать 12 фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Читайте такжеНа Майдане Незалежности заработал Каскадный фонтан с подсветкойКак сообщал УНИАН, в 2016 году был разработан проект трех очередей на строительство фонтанов в акватории Русановского канала, каждый из которых включает 4 фонтана. В прошлом году выполнена вторая очередь (запущено восемь светомузыкальных фонтанов) и уже в текущем - осуществлены дальнейшие работы.

Высота всех 12 элементов - 30 метров, они оснащены вечерней подсветкой и музыкальным сопровождением. Сумма затрат на строительство третьей очереди составляет 5,6 млн грн, а общая стоимость строительства всего объекта составила 13 млн грн.

Городские власти в прошлом и этом году возобновили работу восьми самых больших фонтанных комплексов столицы: «Большого» и «Малых» фонтанов (четная сторона улицы Крещатик), фонтанов «Водяной шар», «Основатели Киева» (нечетная сторона улицы Крещатик), фонтана «Крещатик» на улице Крещатик, 25, двух каскадных фонтанов на Майдане Незалежности и на улице Большой Васильковской, 119, а также комплекса в акватории Русановского канала.