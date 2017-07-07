Кличко рассказал, когда в столице обновят автопарк "скорых"

17:04, 07 июля 2017
Киев
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Всего в столице сегодня на вызовы выезжают 800 "скорых", часть из которых будут заменены более современными автомобилями.

kievcity.gov.ua

Столичная власть планирует за ближайшие два года значительно обновить автопарк «скорых», чтобы киевляне получали качественную и своевременную помощь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работы коммунальной организации «Киевмедспецтранс».

По словам мэра, развитие и эффективное функционирование отрасли здравоохранения в столице является приоритетом для властей города.

«Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что одним из главных факторов этого является надежное транспортное обеспечение, чтобы врач мог оперативно выехать на вызов, оказать помощь или спасти жизнь. Мэр напомнил, что в течение прошлого года в «скорую» поступило более 1 млн вызовов. И поэтому, добавил он, власти Киева всячески пытается укомплектовать и обеспечить столичных врачей и экстренные службы современным транспортом с необходимым оборудованием.

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Виталий Кличко напомнил, что в прошлом году власти Киева передали 100 новых автомобилей «Ford Fiesta» медицинским учреждениям, чтобы врачи могли добраться до тех пациентов, которые самостоятельно не могут прийти на прием.

Кроме того, в этом году переданы 15 новых современных «скорых» экстренной помощи. Всего же в столице сегодня на вызовы выезжают 800 «скорых», часть из которых будут заменены более современными автомобилями.

«Мы рассматриваем возможность дополнительной закупки машин скорой помощи – современных, которые имеют весь спектр необходимого оборудования, включая реанимационное. Наша задача, чтобы таких машин было минимум 100. Я уверен, что в течение двух лет парк «скорых» будет значительно обновлен», – сказал Виталий Кличко.

По его словам, один такой автомобиль стоит около 2 млн грн.

Мэр Киева также отметил, что в этом году в «Киевмедспецтрансе» был проведен капитальный ремонт помещений, которые давно в этом нуждались. Он добавил, что специальные транспортные средства, закрепленные на праве оперативного управления за коммунальной организацией «Киевмедспецтранс», в межсменный период размещаются на закрытых площадках для хранения техники. Одновременно в ангаре «Киевмедспецтранса» на временном безвозмездном хранении находится разнообразное медицинское оборудование, которое требует специальных условий хранения, например аппаратура из больниц, где проходят ремонтные работы.

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