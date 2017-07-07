Кличко рассказал, когда в столице обновят автопарк "скорых"

Столичная власть планирует за ближайшие два года значительно обновить автопарк «скорых», чтобы киевляне получали качественную и своевременную помощь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работы коммунальной организации «Киевмедспецтранс».

По словам мэра, развитие и эффективное функционирование отрасли здравоохранения в столице является приоритетом для властей города.

«Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что одним из главных факторов этого является надежное транспортное обеспечение, чтобы врач мог оперативно выехать на вызов, оказать помощь или спасти жизнь. Мэр напомнил, что в течение прошлого года в «скорую» поступило более 1 млн вызовов. И поэтому, добавил он, власти Киева всячески пытается укомплектовать и обеспечить столичных врачей и экстренные службы современным транспортом с необходимым оборудованием.

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Виталий Кличко напомнил, что в прошлом году власти Киева передали 100 новых автомобилей «Ford Fiesta» медицинским учреждениям, чтобы врачи могли добраться до тех пациентов, которые самостоятельно не могут прийти на прием.

Кроме того, в этом году переданы 15 новых современных «скорых» экстренной помощи. Всего же в столице сегодня на вызовы выезжают 800 «скорых», часть из которых будут заменены более современными автомобилями.

«Мы рассматриваем возможность дополнительной закупки машин скорой помощи – современных, которые имеют весь спектр необходимого оборудования, включая реанимационное. Наша задача, чтобы таких машин было минимум 100. Я уверен, что в течение двух лет парк «скорых» будет значительно обновлен», – сказал Виталий Кличко.

По его словам, один такой автомобиль стоит около 2 млн грн.

Мэр Киева также отметил, что в этом году в «Киевмедспецтрансе» был проведен капитальный ремонт помещений, которые давно в этом нуждались. Он добавил, что специальные транспортные средства, закрепленные на праве оперативного управления за коммунальной организацией «Киевмедспецтранс», в межсменный период размещаются на закрытых площадках для хранения техники. Одновременно в ангаре «Киевмедспецтранса» на временном безвозмездном хранении находится разнообразное медицинское оборудование, которое требует специальных условий хранения, например аппаратура из больниц, где проходят ремонтные работы.