В Киеве в жилом доме взорвался газ, погиб человек, еще шестеро - травмированы (фото, видео)

В Голосеевском районе Киева сегодня днем произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. Сначала, по предварительным данным, стало известно о том, что пострадали два человека. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно - взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями», - сообщила она.

В то же время в столичном Управлении ГСЧС сообщили, что пострадала пожилая пара, их госпитализировали в больницу.

Кроме этого, как сообщает в соцсети сообщество "Киев оперативный", взрыв произошел недалеко от гостиницы "Мир" в жилом доме по адресу проспект Голосеевский,70. На месте работают все спасательные службы, следственного-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

По обновленной информации пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, в настоящее время известно, что от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро - травмированы.