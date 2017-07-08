При взрыве газа в Киеве пострадали семеро, одного человека разыскивают

В результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали семь человек, еще одного человека ищут. Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Читайте такжеВзрыв газа в жилом доме Киева: приехали начальник Нацполиции и глава МВД (фото, видео)По его словам, после взрыва семь человек обратились за помощью, трое из них госпитализированы. Погибшей женщине 44 года, ее двое детей остались сиротами. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека.

«Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА», - подчеркнул Плис.

По его данным, речь идет о 70 лицах, проживающих в 15 квартирах.

На место происшествия сразу же прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, Плис, представители Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА и председатель Голосеевской РГА Наталья Бондарь.

Вместе с тем, как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, всего в доме зарегистрировано 64 человека.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что работники полиции проводят опросы потерпевших и самих жителей дома.

Также полицейские осуществляют охрану места происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники ГСЧС для уборки завалов на месте взрыва.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13.30 в столице произошел взрыв во втором подъезде трехэтажного жилого дома.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестерых травмированных в результате взрыва.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

К разбору завалов привлечены 152 человека из разных служб, а также 18 единиц техники.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").