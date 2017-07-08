Число погибших при взрыве газа в жилом доме Киева возросло

Число погибших в результате взрыва дома в Голосеевском районе Киева возросло до двух человек. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации по состоянию на 20.00, при взрыве "два человека погибли - женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные которого устанавливаются".

Читайте такжеПри взрыве газа в Киеве пострадали семеро, одного человека разыскиваютКак сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 13.30 произошел взрыв во втором подъезде трехэтажного дома вблизи станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в доме взорвался газ.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибла женщина 1972 года рождения, ее двое детей остались сиротами. Пострадали семь человек, среди которых 14-летний подросток. Всего в доме зарегистрировано около 70 человек.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").