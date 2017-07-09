Стычка со стрельбой на Оболони из-за вырубки леса: полиция сообщила о задержанных

Полиция задержала двух человек после стрельбы в поселке Водогон на столичной Оболони. Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, около 4 часов утра между жителями поселка и неустановленными лицами, которые рубили лес, произошел конфликт. К моменту прибытия патрульных со стороны лесорубов прозвучало несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.

Читайте такжеВ центре Киева мотоциклисты подстрелили мужчину в автомобиле (фото)

Как сообщил Зозуля, человек в состоянии алкогольного опьянения на грузовике пытался въехать в толпу собравшихся там людей - и протестующих, и тех, кто рубил лес.

По словам Зозули, грузовик повредил четыре автомобиля. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель нацелился на толпу, но полиция его задержала.

«Сейчас у нас есть двое задержанных: человек, который сначала стрелял, и задержанный водитель, который на грузовике протаранил четыре автомобиля», - сообщил он.

Как отметил Зозуля, за помощью к врачам в результате стрельбы никто не обращался.

Ранее СМИ сообщали, что в поселке Днепровская водная станция (Водогон) Оболонского района произошла стычка между местными жителями и лицами, вырубившими лес вблизи жилых домов.