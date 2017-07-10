В Киеве неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту
07:51, 10 июля 2017Киев
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На данный момент пострадавший находится в больнице.
Инцидент произошел на Позняках / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на Позняках, на улице Григоренко, 14, неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"Постралавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что консьерж отказывался называть номер квартиры нападавшего.
Как сообщал УНИАН, 5 июня на Киевщине конфликт на дороге закончился стрельбой, пострадала девушка.
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