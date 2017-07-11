"Киевпастранс" поднимает стоимость проезда в маршрутках (список)
Маршрутки "Киевпастранса" подорожают на гривню с 15 июля.
С 15 июля повысится цена проезда не только метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс".
Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривню, передает KV со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.
"Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривню", - говорится в сообщении "Киевпастранса".
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Цены вырастут в 26 муниципальных маршрутках "Киевпастранса":
№ 150: ул. Милославская - п-т Отрадный
№ 228 ст. м "Университет" - п-т Свободы
№ 154 ст. м "Лесная" - село Рыбное
№ 234 ст. м "Петровка" - ул. А.Навои
№ 155 ст. м "Петровка" - п-т Курбаса
№ 258 ст. м "Лесная" - Сев. Кладбище
№ 157 ст. м "Петровка" - ул. Бальзака
№ 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко
№ 165 пл. Победы - пл. Львовская
№ 457 ул.Грабовского - ст. м "Лыбедская"
№ 166 ст. м "Лукьяновская" - Беличи
№ 500 ул. Северная - Центральный ЖД
№ 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД
№ 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая
№ 182 ст. м "Нивки" - п-т Свободы
№ 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор
№ 183 ст. м "Петровка" - п-т Свободы
№ 530 п-т Свободы - ул. Северная
№ 193 Корчеватое - пл. Ленинградская
№ 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченко
№ 208 Беличи - пл. Голосеевская
№ 548 ВДНХ - ул. Метрологическая
№ 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца
№ 550 ул.Милославская - Кадетский Гай
№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая
Как сообщал УНИАН, Киевская администрация поднимает цены на проезд в метро до 5 гривень, в наземном транспорте - до 4 гривень с 15 июля.