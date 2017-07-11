Капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта завершат ко Дню Независимости - Кличко (фото)

Капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта планируют завершить ко Дню Независимости. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ночной инспекции капремонта проспекта.

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«Мы взяли на себя задачу отремонтировать в этом году 300 км дорог и проездов. Работаем 24 часа в сутки, ведь в летний период температурные условия позволяют эффективно и быстро ремонтировать дороги. Сейчас на Воздухофлотском проспекте укладывают первый слой асфальта, – отметил мэр столицы. – Последний раз ремонт этой магистрали проходил в 1995 году, то есть более 20 лет назад. Длина участка, которую ремонтируют, – свыше 3 км. Планируем, что все работы здесь будут закончены ко Дню Независимости», – отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что Воздухофлотский проспект – важная транспортная магистраль, которая соединяет аэропорт «Киев» (Жуляны) с центром города. Поэтому многие туристы, которые приезжают в Киев, одной из первых видят именно эту дорогу и получают первые впечатления от столицы. И много людей живут в Соломенском районе, которые ежедневно ездят по этой дороге.

Виталий Кличко также подчеркнул, что на каждую капитально отремонтированную дорогу в столице подрядчик дает 5 лет гарантии и обязуется за свой счет исправить недостатки, если такие будут обнаружены.

В этом году будет проведен капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта на участке 3,1 км – от Севастопольской площади до Воздухофлотского путепровода. В частности, в рамках капитального ремонта на проспекте будет устроено двухслойное покрытие дорожного полотна, покрытие тротуаров.