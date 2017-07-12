В Киеве за полгода 135 женщин и 45 детей жили в социальных квартирах из-за насилия в семье - заммэра

Во время проживания в социальных квартирах участники программы центров были обеспечены комплексными медико-социальными услугами. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, комментируя результаты заседания Киевского городского координационного совета по вопросам предотвращения насилия в семье, гендерного равенства и противодействия торговле людьми.

«К сожалению, проблема насилия в семье до сих пор существует в нашем обществе и распространена в семьях, независимо от социального статуса или материального достатка. Особенность и парадоксальность этого явления заключается также в том, что эти правонарушения отличаются высоким уровнем скрытности, в результате чего жертвы остаются без защиты, а обидчики – без наказания. Город имеет достаточно возможностей и специалистов, чтобы помочь всем, кто испытал насилие. В этом году бесплатную юридическую, психосоциальную помощь получили 135 женщин, 45 детей и 11 семей», – сообщила Анна Старостенко.

По ее словам, согласно городской целевой программе «Дети. Семья. Столица на 2016-2018 годы», в Киеве функционирует сеть коммунальных учреждений, которые оказывают комплекс социальных услуг лицам, подвергшимся насилию в семье. В случае необходимости таких людей и семьи обеспечивают социальным жильем с временным пребыванием. С начала года в приюте при Киевском городском центре работы с женщинами находились 46 женщин и 7 детей, в приюте при Центре по делам семьи и женщин Деснянского района города Киева – 7 человек, из них – 2 детей. В Киевском городском центре социально-психологической помощи находились один человек и 11 семей, в которых воспитывается 29 детей.

В рамках реализации городской программы «Экстренная поддержка молодых матерей с детьми и беременных женщин (социальная квартира)» от начала года индивидуальной работой охвачено 82 женщины, в том числе 6 женщин с 7-ю детьми находились в «социальной квартире» из причин насилия в семье.

Значительное внимание уделено и вопросу оказания психологической помощи пострадавшим от семейного насилия, состояние которых обременено посттравматическим стрессовым расстройством. Поэтому 89 человек, которые обратились за помощью, в соответствии с потребностями и проведенной психодиагностики были обеспечены долгосрочными комплексными медико-социальными услугами.