Киеврада выиграла суд о незаконности "здания-монстра" на Подоле

Апелляционный суд не разрешил застройщику ООО "Патели Лизинг" узаконить права собственности на отдельные квартиры в столичном доме на улице Нижний Вал, 27-29. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая в Facebook.

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Балицкая напомнила, что узаконивать отдельные квартиры в недостроенном доме незаконно, поскольку с юридической точки зрения помещение становится "квартирой" только после ввода в эксплуатацию.

Строительство "монстра" почти завершено. Однако, застройщик увеличил количество этажей в доме после того, как оригинальный проект был согласован на общественных слушаниях.