"Киевпастранс" показал, какими будут новые билеты на проезд (фото)

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" показали, каким будет обновленный разовый талон для проезда в общественном транспорте.

"Общая концепция дизайна разовых билетов на проезд в коммунальном транспорте Киева с 15 июля 2017 года изменена не будет, однако на обновленных билетах будет изменена информация о стоимости проезда: в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере - 4 грн, в городской электричке - 5 грн. Также будет из менена цветовая гамма проездных документов", - сообщили 44.ua в КП.

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Отмечается, что партия талонов уже напечатана. На всех билетах будет присутствовать QR-код, благодаря которому можно посмотреть график движения транспорта.

Как сообщал УНИАН, в столице с 15 июля повысится цена проезда не только в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс".