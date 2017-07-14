Киевский фуникулер на месяц закрывают на плановый ремонт

Киевский фуникулер 17 июля в 22.00 закрывается на месяц для выполнения ежегодных регламентных работ и капитального ремонта узлов фуникулера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевпастранс».

Продолжатся ремонтные работы по 18 августа 2017 года включительно.

В предприятии добавили, что согласно Правилам строения, содержания и осмотра наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров) ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимаются специалистами Государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины.

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При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год. Последний ежегодный регламентный ремонт был выполнен в июле-августе 2016 года.