Киевский фуникулер на месяц закрывают на плановый ремонт
Продолжаться ремонтные работы будут по 18 августа 2017 года включительно.
Киевский фуникулер 17 июля в 22.00 закрывается на месяц для выполнения ежегодных регламентных работ и капитального ремонта узлов фуникулера.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевпастранс».
Продолжатся ремонтные работы по 18 августа 2017 года включительно.
В предприятии добавили, что согласно Правилам строения, содержания и осмотра наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров) ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимаются специалистами Государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины.
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При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год. Последний ежегодный регламентный ремонт был выполнен в июле-августе 2016 года.