В частных маршрутках Киева дорожает проезд (фото)

В Киеве опять дорожает проезд в частных маршрутках. В салонах маршруток №№442, 442-д проезд с 22 июля дорожает на 1 гривню и, соответственно, будет стоить 5 и 6 гривень. Подорожание объясняют несколькими причинами, передает "Сегодня".

"Ранее мы заявляли, что будем изучать ситуацию после подорожания проезда в коммунальном транспорте. А именно: увеличится ли пассажиропоток на наших маршрутках. Увы, увеличения количества пассажиров мы не наблюдаем. Наоборот, он уменьшился. Вторая причина – у нас много водителей уезжает на работу в Европу, в основном в Польшу. У нас уже уехали четыре водителя. На всех маршрутах не хватает шоферов. И если мы сейчас не примем кардинальных решений по поводу увеличения им зарплаты, то к осени у нас не останется водителей и возить пассажиров будет просто некому! У других перевозчиков уже уехали до 50% шоферов. В Польше, например, проезд стоит 1 или 1,5 евро. Поэтому, чтобы маршрутки нормально работали, и водители не уезжали, а мы могли закупать новые автобусы, проезд должен стоить как в Польше – 30 гривень. Пока у нас проезд в шесть раз меньше. Естественно, что водители хотят зарабатывать больше и уезжают на работу туда", – поясняет Николай Бацан, директор компании-перевозчика.

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Еще одна причина – это увеличение стоимости запасных частей для автобусов и обслуживание автобусов, которое дорожает с каждым днем.

"У нас нет выбора – или закрываться, или поднимать стоимость проезда. Поэтому с 22 июля проезд в маршрутке №442 будет стоить 5 гривен (сейчас 4 грн), а №442-д – 6 гривень (сейчас 5 грн). Такая ситуация не только на нашем предприятии, но и у всех перевозчиков в городе. Думаю, что перед сентябрем будет еще одно повышение цен", – поясняет Бацан.

В коммунальной службе перевозок КГГА "Сегодня" подтвердили, что данный перевозчик просто уравнял стоимость проезда после подорожания проезда в городском транспорте. Другие перевозчики стоимость проезда не повышали и сейчас самый дорогой проезд в столице – 7 гривень.

Впрочем, эксперты говорят, что стоить ожидать очередного витка повышения стоимости проезда в маршрутках в сентябре. Что же касается оттока опытных водителей, то в службе тоже признают эту проблему. "Европа нуждается в дешевой рабочей силе и наши водители с опытом начали уезжать на работу туда. Увы, с этим колоссальная проблема. Уезжают самые опытные водители, а остаются – пенсионеры или те, которых устраивает зарплата", – говорят в службе.

Как сообщал УНИАН, с 15 июля повысилась цена проезда не только метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс".