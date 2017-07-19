Depeche Mode в Киеве: начало концерта задерживается, на входе в "Олимпийский" огромные очереди (фото, видео)

В Киеве вокруг НСК "Олимпийский", где вечером должны выступить монстры электронной музыки Depeche Mode, собрались огромные очереди. Как рассказали УНИАН очевидцы, один вход на арену закрыт, в толпе возле других наблюдается толчея.

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Выступление должно было начаться в 19:45. Вход открыт с 17:30. Меры безопасности во время проведения концерта в Киеве усилены. Порядок обеспечивают около 200 полицейских и нацгвардейцев.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством. Из Минска музыканты прилетели на частном самолете. Солист группы Дэвид Гаан выглядел неплохо. Каждому участнику группы предоставили отдельный автомобиль.

Кортеж в сопровождении полиции провоз легендарных британцев кольцевой дорогой, поэтому киевских пейзажей они не увидели. Возле 5-звездочного отеля их ждал только персонал – ни одного фаната и ни одной телекамеры.