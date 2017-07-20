В Киеве будет пять веток метро: опубликована карта проекта

Проект нового Генплана Киева предусматривает строительство двух новых веток метрополитена. Таким образом, в целом в столице будет пять линий метро.

В первую очередь, речь идет о строительстве Подольско-Выгуровской линии метро от путепровода в Жулянах до улицы Пуховской на Троещине, где собираются построить электродепо и новую автостанцию, говорится на Facebook-странице "Типичный Киев".

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Так, первая очередь строительства рассчитана на ближайшие семь лет. Она включает в себя участок от улицы Глыбочицкой (с пересадкой на станции "Лукьяновская") до Подола (с пересадкой на станции "Тараса Шевченко"). Дальше метро протянут до остановки городской электрички "Троещина" и по проспекту Маяковского. Вторая очередь предусматривает продолжение ветки метро через центр города в юго-западном направлении: проспект Победы, Севастопольская площадь, поселок Жуляны.

Также в проекте Генплана упоминается и пятая линия метрополитена. Предварительно, она должна будет соединить площадь Шевченко и Дарницкий железнодорожный вокзал и пройти под центральной частью города.

Известно, что Киевский метрополитен на сегодня представлен тремя ветвями — Сырецко-Печерской, Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской. Всего насчитывается 52 станции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве согласовали строительство пятой линии метро. Пятая линия метро пройдет по срединной зоне Киева от площади Шевченко к Дарницкому железнодорожному вокзалу.