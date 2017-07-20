В Киеве BMW на скорости влетел в автомойку: погиб сотрудник, который первый день вышел на работу (видео)
Автомобиль на скорости слетел с дороги по улице Борщаговской.
В столице автомобиль BMW на скорости слетел с дороги и въехал в автомойку. Это произошло на улице Борщаговской, передает dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что в результате ДТП погиб сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку.
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«После удара водитель прыгнул в канал за мойкой и попытался скрыться. Немедленно выловлен и задержан свидетелями. Признался что пьян», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове в четверг, 20 июля, произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
"Проезжал мимо, время 5.30 утра было. Ужас. Скорость приличная была, из-под капота дым валил, полицейские потушили", - сообщил очевидец Денис Коломиец в одном из пабликов в социальной сети.