В Киеве BMW на скорости влетел в автомойку: погиб сотрудник, который первый день вышел на работу (видео)

В столице автомобиль BMW на скорости слетел с дороги и въехал в автомойку. Это произошло на улице Борщаговской, передает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что в результате ДТП погиб сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку.

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«После удара водитель прыгнул в канал за мойкой и попытался скрыться. Немедленно выловлен и задержан свидетелями. Признался что пьян», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове в четверг, 20 июля, произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

"Проезжал мимо, время 5.30 утра было. Ужас. Скорость приличная была, из-под капота дым валил, полицейские потушили", - сообщил очевидец Денис Коломиец в одном из пабликов в социальной сети.