В Киеве произошел пожар в жилом доме, погиб 6-летний ребенок

В Киеве в результате пожара в жилом доме на ул. Вышгородской, 46-Б погиб 6-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в. Киеве, сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по указанному адресу поступило пожарным сегодня в 12:21.

По прибытию в 12:28 по указанному адресу, пожарные установили, что пожар возник на балконе одной из квартир на 5 этаже и распространился по крыше дома на площади 100 кв.м.

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В 13:01 пожар удалось локализовать, а в 13:16 - ликвидировать.

«Во время тушения пожара на балконе обнаружено тело 6-летнего ребенка», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава, а также психологическая служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киевской области ликвидировано возгорание на бывшей нефтебазе «БРСМ» возле села Крячки Васильковского района Киевской области, где два года назад длительная многодневная пожар. На бывшей нефтебазе «БРСМ» в результате проведения газосварочных работ по демонтажу резервуаров произошло возгорание остатков гсм на площади 50 кв. м в разрушенном резервуаре (объем - 900 куб. м).