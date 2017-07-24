В центре Киева провалился асфальт (фото)

В Печерском районе на бульваре Дружбы народов провалился асфальт вследствие аварии на сети.

Об этом 24 июля сообщает Общественная приемная депутата Киевсовета Аллы Шлапак в соцсети.

Провал образовался на автопарковке вблизи ТРЦ "Новус" перед выходными. Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день на бульваре Дружбы народов проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия.