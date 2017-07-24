В центре Киева провалился асфальт (фото)

17:37, 24 июля 2017
Киев
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Провал произошел на бульваре Дружбы народов.

Общественная приемная Аллы Шлапак

В Печерском районе на бульваре Дружбы народов провалился асфальт вследствие аварии на сети.

Об этом 24 июля сообщает Общественная приемная депутата Киевсовета Аллы Шлапак в соцсети.

Провал образовался на автопарковке вблизи ТРЦ "Новус" перед выходными. Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день на бульваре Дружбы народов проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Общественная приемная Аллы Шлапак
Общественная приемная Аллы Шлапак

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Теги: #центре провалился асфальт#Киеве провалился асфальт