В центре Киева провалился асфальт (фото)
17:37, 24 июля 2017Киев
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Провал произошел на бульваре Дружбы народов.
Асфальт провалился перед выходными \ Общественная приемная Аллы Шлапак
В Печерском районе на бульваре Дружбы народов провалился асфальт вследствие аварии на сети.
Об этом 24 июля сообщает Общественная приемная депутата Киевсовета Аллы Шлапак в соцсети.
Провал образовался на автопарковке вблизи ТРЦ "Новус" перед выходными. Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день на бульваре Дружбы народов проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия.
Сейчас провал ремонтируют \ Общественная приемная Аллы Шлапак
Провал образовался на автостоянке \ Общественная приемная Аллы Шлапак
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