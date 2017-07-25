Возле "Лесной" снесли торговые ряды (фото, видео)

В ночь на вторник, 25 июля, возле станции метро "Лесная" бульдозерами снесли торговые ряды на одном из участков. Как сообщают свидетели происшествия, снос палаток началось около двух ночи, а накануне утром к этим торговым рядам приходили четыре представителя исполнительной службы Деснянского райуправления и представитель Киевсовета, которые сообщили о демонтаже палаток, передает ТСН.

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Защитники торговых рядов говорят, что решением суда от 19 июля проводить исполнительные действия по делу было запрещено. Дело касается земельного участка, на котором расположены торговые ряды. Еще летом прошлого года этот участок был возвращен в коммунальную собственность города и переведен на баланс Киевсовета. Однако на нем остались палатки с товаром, которые вроде бы принадлежали третьим лицам, которые не были сторонами в земельном споре.

Напомним, летом прошлого года столичные власти демонтировали незаконные киоски на двух других рынках Киева: на Святошине и на Демеевском рынке. Снос более сотни торговых палаток на Святошине проходил со скандалами и перекрытием проспекта Победы.