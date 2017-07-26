В Киеве на красной ветке метро сломался поезд - закрывали две станции (фото)
10:26, 26 июля 2017Киев
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Станции "Академгородок" и "Житомирская" были временно закрыты для пассажиров.
В Киеве на красной ветке метро сломался поезд, в результате чего пассажиров были вынуждены высадить. Об этом сообщает ТСН.uа.
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Поезд вышел из строя между станциями "Академгородок" и "Житомирская" - состав остановился посреди тоннеля на 10 минут. В конце концов он прибыл на следующую станцию, пассажиры заполонили платформу в ожидании следующего поезда.
В метрополитене сообщили, что движение на Святошинско-Броварской линии возобновили, а станции "Академгородок" и "Житомирская" открыли для пассажиров.
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