Прокуратура Киева в суде требует от застройщика снести верхние этажи некоторых домов на Виноградаре
Строить там можно было не более чем 4 этажа, но застройщик уже построил 5-ти и 8-ми этажные здания.
Прокуратура города Киева через суд требует от застройщика снести лишние этажи, которые последний построил в нарушение требований генерального плана города на ул. Стеценко, 30, в Подольском районе города.
Читайте такжеКиеврада выиграла суд о незаконности "здания-монстра" на ПодолеОб этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Установлено, что указанный участок относится к землям усадебной застройки и имеетограничения по этажности застройки, а именно, не более 4-х этажей. Несмотря на это, застройщик уже построил 5- и 8-этажные здания», - говорится в сообщении.
Учитывая выявленные нарушения, прокуратура Киева заявила иск в Подольский райсуд столицы с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к этажности, определенной генеральным планом города Киева.