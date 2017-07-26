Прокуратура Киева в суде требует от застройщика снести верхние этажи некоторых домов на Виноградаре

Прокуратура города Киева через суд требует от застройщика снести лишние этажи, которые последний построил в нарушение требований генерального плана города на ул. Стеценко, 30, в Подольском районе города.

Читайте такжеКиеврада выиграла суд о незаконности "здания-монстра" на ПодолеОб этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Установлено, что указанный участок относится к землям усадебной застройки и имеетограничения по этажности застройки, а именно, не более 4-х этажей. Несмотря на это, застройщик уже построил 5- и 8-этажные здания», - говорится в сообщении.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура Киева заявила иск в Подольский райсуд столицы с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к этажности, определенной генеральным планом города Киева.