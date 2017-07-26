В столичном метро задержали пассажира с пистолетом и патронами

Работники полиции в метрополитене во время проверки документов у 32-летнего жителя Киевской области выявили под курткой на ремне и изъяли устройство, похожее на пистолет, и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, изъятые вещественные доказательства направили для проведения экспертизы.

Происшествие случилось на станции метро «Теремки».

Мужчина пояснил, что пистолет он нашел возле транспортной остановки в Киевской области, поэтому документов на оружие не имеет.

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Кроме этого установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков, и в настоящее время находится на учете по отбыванию условного срока.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве правоохранители задержали компанию мужчин, которые открыли стрельбу из пистолета через автомобильный люк.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором ехала компания, полицейские обнаружили припаркованным во дворе на бульваре Академика Вернадского. В салоне находилось трое мужчин.