Директор по благоустройству КП "Плесо" задержан на взятке

13:40, 26 июля 2017
Киев
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Чиновник требовал деньги от предпринимателя за беспрепятственную торговлю на Трухановом острове.

Фото УНИАН

Киевская прокуратура № 4 совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции и департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили на получении неправомерной выгоды директора по благоустройству на водных объектах КП «Плесо». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК недалеко от места его работы после получения оговоренной суммы денег.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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