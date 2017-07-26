Директор по благоустройству КП "Плесо" задержан на взятке

Киевская прокуратура № 4 совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции и департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили на получении неправомерной выгоды директора по благоустройству на водных объектах КП «Плесо». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК недалеко от места его работы после получения оговоренной суммы денег.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.