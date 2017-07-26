Высший хозсуд отменил обязательство Киевсовета отказаться от запрета продажи алкоголя ночью - депутат

Высший хозяйственный суд Украины отменил обязательство Киевсовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в столице в ночное время. Об этом сообщил депутат Киевсовета, автор проекта решения Владислав Михайленко.

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Он пояснил, что своим постановлением от 25 июля Высший хозсуд частично удовлетворил кассационную жалобу Киевсовета.

«Высший хозяйственный суд признал законным решение Хозяйственного суда первой инстанции, но изменил резолютивную часть. В частности, исключил из нее формулировку: обязать Киевсовет отменить свое решение от 22.09.2016 г. «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г.Киеве». То есть, фактически они оставили этот вопрос для выяснения между двумя органами власти - Киевсоветом как представительским органом территориальной общины города и Антимонопольным комитетом, который должен защищать права предпринимателей в сфере конкуренции», - прокомментировал Михайленко.

Он подчеркнул, что поскольку есть решение Антимонопольного комитета, то Киевсовет его должен рассмотреть. «Оно будет рассмотрено в Киевсовете по определенной законом процедуре», - заверил депутат.

«И если комиссии Киевсовета примут решение, что, действительно, депутаты голосовали незаконно и нарушают конкуренцию, то будет подготовлено решение об отмене решения. Но я думаю, что такого проекта решения не будет, поскольку решение об ограничении продажи алкоголя ночью в магазинах было поддержано абсолютным большинством депутатов, к тому же - из всех фракций Киевсовета», - отметил Михайленко.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2016 г. Киевсовет ограничил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в ночное время - с 23.00 до 10.00.

Как заявил Киевский голова Виталий Кличко, данное решение соответствует мировой практике регулирования торговли алкоголем и является шагом на пути борьбы с преступностью.

Киевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины заявило, что в решении Киевсовета усматривается нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, и направило соответствующее обращение в Хозяйственный суд.

13 июля на официальной странице Высшего хозсуда было обнародовано постановление, которым приостановлено исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 10 апреля 2017 года и постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 июня, которыми Киевсовет обязан отменить запрет на продажу алкоголя ночью. Решение было принято в рамках рассмотрения кассационной жалобы Киевсовета.

Согласно документу, исполнение судебного решения было приостановлено до окончания пересмотра в порядке кассации указанных решения Хозяйственного суда и постановления Апелляционного суда. Рассмотрение кассационной жалобы на заседании Высшего хозяйственного суда было назначено на 25 июля 2017 года.