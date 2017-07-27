В "Киевгазе" назвали возможные причины взрыва в многоэтажке

В ПАО "Киевгаз" заявляют, что взрыв в доме по улице Бурмистенко, 12 мог вызвать инородный газовый баллон, взрывчатка или попытка жительницы совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети.

"Наиболее вероятной является одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧисло погибших при взрыве газа в жилом доме Киева возрослоОтмечается, что представители "Киевгаза" провели предварительный осмотр газового оборудования в квартире и установили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.

"Важно понимать, что взрывоопасную смесь образуетконцентрация природного газа на уровне от 5 до 15 процентов по объему в смеси с воздухом", - говорится в сообщении.

Чтобы в подобной квартире создать взрывоопасную концентрацию необходимо минимум 4 часа наполнять помещение газом, используя для этого все газовые конфорки и духовку, которые будут работать на полную мощность. Кроме того, помещение должно быть полностью закрыто и находиться в герметичном состоянии.

"Квартира, в которой прогремел взрыв, имела деревянные окна, которые не способны обеспечить полную герметичность, что практически исключает вероятность взрыва газа", - сообщили в "Киевгазе".

Как сообщал УНИАН, 26 июля на улице Бурмистенко, 12 в жилой 9-этажке произошел взрыв, вследствие чего погиб человек.

Причины взрыва выясняются. ПАО "Киевгаз" сообщает, что по предварительным данным, взрыв вызвал не природный газ.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия").

36 лиц из дома на улице Бурмистенко, 12 предоставлено временное жилье.