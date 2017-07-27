В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал, полиция проверяет информацию
На вокзале тщательно проверяют все помещения.
В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологическая служба. Проверка сообщения продолжается.
«В 13.46 до Соломенского управления полиции по спецлинии «102» позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание железнодорожного вокзала заминировано. На место происшествия срочно выехали специалисты профильных служб,взрывотехники, спасатели и медики», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Днепре 170 человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала после звонка о минировании
В настоящее время продолжается тщательная проверка всех помещений вокзала и прилегающей территории.
Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщал УНИАН ранее, во Львове полиция установила личность псевдо-минера психушке. Телефонным хулиганом, который сообщил о минировании психиатрической больницы, оказался 41-летний житель одного из городов области и работник сферы образования. В настоящее время с ним проводят следственные действия.
Сообщение о заминировании больницы оказалось ложным – на территории больницы взрывное устройство не обнаружили. На время поисков из здания медучреждения вывели 90 пациентов и 22 сотрудников.