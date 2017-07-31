Киевский метрополитен: в тарифе на проезд не заложены деньги на строительство новых станций

В новом тарифе на проезд не заложены средства на развитие столичной подземки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Валерий Гавриленко.

Читайте такжеВ Киеве будет пять веток метро: опубликована карта проектаПо его словам, новый тариф действительно позволит обеспечить, в частности, фонд зарплаты работникам и расчеты за использованную электричество.

«Скажу, что даже к текущей эксплуатации с действующим тарифом у нас есть вопросы. Потому что, к сожалению, мы не можем в полном объеме, учитывая действующий тариф, выполнять работы. Работы, связанные с обеспечением безопасности движения - это однозначно нами обеспечено, учитывая что есть и определенные резервы у нас для этого ... А что касается развития метрополитена, то в тарифе, который имеется на сегодняшний день, не заложено ни строительство новых станций метро, ни приобретение подвижного состава», -подчеркнул Гавриленко.

В то же время, подчеркнул он, есть потребность в обеспечении обоих этих направлений.

«Замена подвижного состава как для пополнения, так и для повышения четности движения поездов, строительство новых участков - это объективно нужно. Потому что сегодня сеть метрополитена не удовлетворяет того уровня, который необходим для комфортного обеспечения услугами пассажирских перевозок. Насыщена у нас Святошинско-Броварская линия, Куреневско-Красноармейская и Сырецко-Печерская. Но вопросы развития метрополитена не заложены в тариф на проезд. Значит, строительство будет за счет бюджета», - сказал первый заместитель начальника столичного метрополитена.