Комиссия Киевсовета отказалась отменять переименование проспекта Шухевича

Комиссия по вопросам культуры Киевсовета единогласно отклонила петицию об отмене переименования проспекта Шухевича в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

"Шухевичу в Киеве быть...Радуюсь, что комиссия поддержала мое предложение", - говорится в его сообщении.

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Кроме того, Сиротюк предлагал обратиться в СБУ относительно проверки деятельности инициаторов петиции и, по словам депутата, фальсификации ее результатов, а также привлечь их к ответственности за якобы пособничество российским оккупантам.

Как сообщал УНИАН, суд отложил рассмотрение жалобы экс-регионалки на переименование проспекта Ватутина на Шухевича минимум до августа.

1 июня Киевсовет проголосовал за переименование проспекта имени генерала Ватутина, присвоив улице имя главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов.

По информации фракции ВО «Свобода» в Киевсовете, которая принимала участие в подготовке проекта решения Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина, 12 июня судья Арсирий своим постановлением приостановил решение о переименовании проспекта, удовлетворив иск в суд общественных организаций "Правозащитная Антифашистская лига" и "Еврейская правозащитная группа".

В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что суд не запрещал переименовывать проспект генерала Ватутина.

13 июня городской голова Виталий Кличко заявил, что Киевсовет готов отстаивать в суде свое решение о переименовании проспекта.