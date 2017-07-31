Ряду домов в двух районах Киева из-за ремонта ограничат водоснабжение

В Киеве из-за ремонта будет ограничено холодное водоснабжение ряда домов Печерского и Деснянского районов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на компанию «Киевводоканал».

Как отмечается, в Печерском районе 1 августа с 10:00 до 19:00 на углу улиц Игоря Брановицкого и Иоанна Павла II ремонтники проведут врезку арматуры диаметром 100 мм. В связи с этим будет прекращено водоснабжение дома № 13 на ул. Иоанна Павла II и офисных зданий № 3, № 4, № 4/1, художественных мастерских (№ 2-В, № 8) и тубдиспансера (№ 6), расположенного на ул. Брановицкого.

Также в этом районе проведут врезку и заменят арматуры диаметром 100, 150, 250 и 400 мм на ул. Евгения Коновальца, 34.

Кроме того, с 22:00 2 августа до 13:00 3 августа будет прекращено водоснабжение домов № 15 (1-4 корпуса), № 18/1 на этой улице и № 4 – в Лабораторном переулке. На ул. Коновальца останутся без воды корпуса института (№ 18/7), университета (№№ 18, 18/2, 18/3, 18/5), офисные помещения (№ 18-Б), АЗС.

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В «Киевводоканале» предупредили, что по техническим причинам вероятно прекращение водоснабжения еще ряда домов на ул. Коновальца (№№ 20, 20-А, 23, 35, 26, 42, 21, 17), больницы (№ 18), офисов, завода «Радар».

«В Деснянском районе с 9:00 1 августа до 7:30 2 августа планируют заменить арматуры диаметром 600 мм в пер. им. Горького, 35, 37, 39 (с. Троещина). Прекратят водоснабжение и здания № 12/1 по ул. Лискивский», - говорится в сообщении.