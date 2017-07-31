В Киеве из-за жары прекратили проведение продовольственных ярмарок

В Киеве из-за жары временно прекратили проведение продовольственных ярмарок.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по прогнозу синоптиков, в столице с 1 по 6 августа ожидается повышение температуры воздуха до 34 ° С.

Читайте такжеВ столице состоятся социальные продуктовые ярмарки«В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 по 6 августа», - говорится в сообщении.

О дальнейшей организации ярмарок будет сообщено дополнительно.