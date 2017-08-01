В Киеве парковщики перекрыли Крещатик из-за решения о пешеходном Подоле

В Киеве перед зданием КГГА парковщики перекрыли улицы Крещатик в связи с решением властей сделать часть столичного Подола пешеходной. Об этом написал в Facebook заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.

Сагайдак заявил, что «рэкетиры в жилетках» злятся потому, что Контрактовая площадь была «кормушкой».

"Сейчас они перекрыли Крещатик, потому что людям сделали пешеходную Контрактовую площадь, а это минус кормушка для парковщиков. Деньги шли в карманы группировки", - написал он.

Напомним, что с сегодняшнего дня Контрактовая площадь, ул. Сагайдачного стали пешеходными.