В Киеве парковщики перекрыли Крещатик из-за решения о пешеходном Подоле
14:12, 01 августа 2017Киев
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Улицу перекрыли напротив КГГА.
Парковщики перекрыли Крещатик напротив КГГА / facebook.com/ilyasagaidak
В Киеве перед зданием КГГА парковщики перекрыли улицы Крещатик в связи с решением властей сделать часть столичного Подола пешеходной. Об этом написал в Facebook заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.
Сагайдак заявил, что «рэкетиры в жилетках» злятся потому, что Контрактовая площадь была «кормушкой».
"Сейчас они перекрыли Крещатик, потому что людям сделали пешеходную Контрактовую площадь, а это минус кормушка для парковщиков. Деньги шли в карманы группировки", - написал он.
Напомним, что с сегодняшнего дня Контрактовая площадь, ул. Сагайдачного стали пешеходными.
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