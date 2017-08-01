Кличко проверил ход работ по восстановлению путепровода на Борщаговке

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет восстановление путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, где сейчас ведутся масштабные работы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба КГГА.

«Путепровод находился уже в аварийном состоянии. Он был построен в 1976 году и с того времени капитального ремонта ни разу здесь не делали. И сегодня мы можем говорить, что это фактически будет новый путепровод», – сказал Кличко.

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Мэр отметил, что ремонтные работы идут активно. В частности, до конца года здесь планируют выполнить работы по ремонту мостового полотна трамвайной и автомобильной части путепровода.

Кроме того, добавил мэр Киева, полностью восстановят техническое состояние сооружения, заменят гидроизоляцию, обустроят асфальтобетонное покрытие на самом путепроводе, а также тротуарах и подходах, установят современную ограду. Также на подходах и на самом путепроводе установят современное LED-освещение, которое позволяет значительно экономить электроэнергию.

Кличко также подчеркнул, что кроме проезжей части на путепроводе отремонтируют и остановочный комплекс трамвая. Он отметил, что здесь уже разобрали старые трамвайные пути, гидроизоляцию, и устроили арматурный каркас, и сегодня происходит бетонирование основания под пути.

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В рамках капитального ремонта устроят посадочную трамвайную платформу с ФЭМ, заменят лестницы, которые ведут на путепровод, а также установят современные накрытия над остановками с применением металлических и стеклянных конструкций, что позволит зданию выглядеть современно и привлекательно.

Кроме того, для людей с особыми потребностями на путепроводе установят два лифта, чтобы можно было максимально удобно добраться до трамвайной остановки.

«Часть ремонтных работ будет завершена осенью. А в общем полностью обновленный путепровод будет готов весной 2018 года. Очень большой объем работ. Это не ремонт и не реконструкция. Фактически это полное восстановление путепровода», – сказал Кличко.

Он добавил, что в этом году на ремонтные работы выделено чуть более 30 млн грн, а общая стоимость работ – 96 млн грн.

Движение трамваев по путепроводу планируют возобновить уже с 1 сентября. В целом же, отметил Кличко, в этом году в столице будет отремонтировано 8 путепроводов.

«В этом году мы отремонтируем в столице 300 км дорог и проездов. Некоторые из них не ремонтировались 40 лет. Объем работ очень большой. Будет отремонтировано почти 100 улиц с гарантией на покрытие 5 лет. В прошлом году мы отремонтировали 200 км дорог. Уверен в том, что через 2-3 года ситуация с состоянием дорог в Киеве кардинально изменится к лучшему. И мы делаем все, чтобы за несколько лет все дороги столицы имели европейский вид и качество», – подчеркнул Кличко.