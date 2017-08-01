Бетонные блоки и предупредительные знаки: как сейчас выглядит пешеходный Подол (фоторепортаж)

16:30, 01 августа 2017
Киев
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Въезды на Сагайдачного с других улиц перегородили бетонными блоками.

Пешеходными стали Контрактовая площадь и часть вул. Сагайдачного / фото УНИАН

В Киеве с сегодняшнего дня часть Подола – Контрактовая площадь, ул. П. Сагайдачного. Соответствующее решение приняли в КГГА.

Однако такое решение местных властей уже вызвало сопротивление у парковщиков, которые в знак протеста против пешеходного Подола перекрыли улицу Крещатик напротив КГГА.

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На Подоле уже установили предупреждающий дорожный знак "Изменения схемы движения" на улице Сагайдачного.

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