Бетонные блоки и предупредительные знаки: как сейчас выглядит пешеходный Подол (фоторепортаж)

В Киеве с сегодняшнего дня часть Подола – Контрактовая площадь, ул. П. Сагайдачного. Соответствующее решение приняли в КГГА.

Однако такое решение местных властей уже вызвало сопротивление у парковщиков, которые в знак протеста против пешеходного Подола перекрыли улицу Крещатик напротив КГГА.

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На Подоле уже установили предупреждающий дорожный знак "Изменения схемы движения" на улице Сагайдачного.