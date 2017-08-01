В Киеве задержали австрийца, находившегося в международном розыске за развращение несовершеннолетних

сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего гражданина Австрии, который скрывался от правоохранительных органов на территории Украины. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Читайте такжеВ Киеве задержали российского преступника "Косого", которого разыскивал Интерпол (фото, видео)"Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который находился в международном розыске", - говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2016 года 57-летний гражданин Австрии был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206, ст. 207, ст. 212 УК Австрии, по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетних.

"От компетентных органов Австрии была получена информация, что разыскиваемый с целью избежания уголовной ответственности в декабре 2016 года бежал в Украину, где и скрывался до сегодняшнего дня", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что мужчину задержали на территории жилого массива Виноградарь в Киеве.

Сейчас решается вопрос об его экстрадиционном аресте.