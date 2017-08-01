Киевская власть до конца года проведет конкурс на должность руководителя КП "Киевреклама" и Управление рекламы КГГА

Как сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, подготовительная процедура к конкурсу на должность директора КП «Киевреклама» уже начата подготовка конкурса на должность руководителя Управления рекламы стартует вскоре.

«Были надежды, что уже весной-летом мы проведем соответствующие конкурсы, поскольку решение о выведении в отдельное структурное подразделение Управления из подчинения Департамента градостроительства было принято еще осенью прошлого года. Однако, к сожалению, через ряд бюрократических процедур, процедуры регистрации Управления в качестве юрлица и т. д. мы только сейчас смогли выйти на запланированное. Так, уже до конца года мы проведем конкурсы», – рассказал Алексей Резников.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что он также является сторонником конкурсного распределения мест под размещение рекламных конструкций.

«Город готов к этому, и не только на словах. Мы начинаем с себя. Я сторонник того, что любая монополия, советская или капиталистическая, – это враг развития. Конкурс на должности руководителей, а потом и конкурсы на места под размещение РЖД, – это хороший пример конкурентной среды и равных условий для всех», – сообщил Алексей Резников.

О деталях конкурсов (требования к кандидатам, перечень необходимых документов, условия и сроки проведения) будет сообщено уже в скором времени.

Напомним, в мае вступили в силу новые правила размещения наружной рекламы в г. Киеве.

Согласно им, запрещается размещать рекламные средства на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м, ближе чем 10 м до перекрестков улиц и пешеходных переходов и остановок; ближе 20 м до транспортных развязок; ближе 50 м до железнодорожных переездов.

Также в размещении рекламных конструкций используется радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от размера конструкций: между наименьшими форматами – ситилайтами – 40 метров и так далее до 150 метров между большими форматами.

Более взвешенным является подход к определению той или иной форматной зоны по размещению рекламных средств: нулевых зон, где реклама запрещена вообще, станет намного больше, к тому же к ним будут отнесены не только исторический центр города, но и транспортные развязки, ряд парков, бульваров и тому подобное.

Новые правила включают, среди прочего, уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров, схемы размещения рекламы на территории города. Будет уделено особое внимание безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и тому подобное.

Справочно

Отчетность о работе КП «Киевреклама» все желающие могут получать на сайте коммунального предприятия. Также на сайте КП «Киевреклама» можно проверить законность той или иной рекламной конструкции и присоединиться к проекту «Я инспектор».