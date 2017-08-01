Работы по созданию музея на Почтовой площади в Киеве идут по плану – КГГА
На Почтовой площади есть некоторые проблемы, но они имеют тактический характер и никоим образом не повлияют на конечный результат – создание музея.
Работы над созданием музея на Почтовой площади продолжаются по плану. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.
«Музей на Почтовой площади будет! Уверяю, что работы по сохранению, исследованию, консервации и музеефикации участка прибрежного квартала XI-XII вв. осуществляются по плану. Финансирование в размере 27 млн грн город выделил. Сегодня идет технологический процесс. Также для подготовки качественной методики консервации участка и детальной концепции будущего музея археологам нужно время. Этот фактор тоже надо учитывать», – отметил заместитель председателя КГГА.
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В то же время, по его словам, на Почтовой площади есть некоторые проблемы, но они имеют тактический характер и никоим образом не повлияют на конечный результат – создание музея.
«Существуют тактические вопросы или проблемы с соблюдением соответствующего баланса между строительными работами и работами археологическими, целью которых является сохранение культурного наследия. Эти проблемы решаются в рабочем порядке. Заказчик работ и инвестор совместно разрабатывают технические решения, которые обеспечат полноценное проведение археологических исследований», – подчеркнул Александр Спасибко.
Он напомнил, что к сложному технологическому процессу привлечены специалисты НАН Украины, а также было инициировано возобновление заседаний ведомственной рабочей группы совместно с Министерством культуры. Кроме того, рассматривается возможность проведения международного конкурса с целью определения концепции будущего музея.