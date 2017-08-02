Увидите парковщика - вызывайте полицию: Кличко объявил о переходе Киева на безналичную оплату парковок

С 10 августа столица переходит на безналичную оплату парковки: водители могут оплатить её через паркомат, sms или приобрести месячный талон. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

При этом в эфире телеканала 112 Кличко пояснил, что уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки, но по состоянию на сегодня он принят только в первом чтении.

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"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки в столице не будет вообще", – заявил он, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, такой эксперимент продлится до вступления в силу соответствующего закона.

"С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой оборот теневой налички должен перестать существовать", – добавил глава Киева.