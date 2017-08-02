В Киеве на площади Победы разгуливала обнаженная женщина, на авто внимания не обращала (видео)
12:42, 02 августа 2017Киев
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Прохожая шла довольно уверенно и не обращала внимания на авто.
Женщина разгуливала обнаженной / Скриншот
2 августа в Киеве на площади Победы заметили женщину, которая шла абсолютно без одежды. Неизвестная неспешно и уверенно переходила оживленную дорогу и не обращала внимание на автомобили, передает ТСН.
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Необычный случай снял Instagram-пользователь Владимир Литвинов. Других подробностей инцидента пока нет.
Как сообщала Погода УНИАН, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается сильная жара. 2-3 августа днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской и Винницкой областях сильная жара +35°... +37.
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