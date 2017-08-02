Сквер Небесной сотни окончательно вернули в собственность Киева

Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решения хозяйственных судов предыдущих инстанций, согласно которым земельные участки столичного сквера Небесной сотни возвращены в собственность общины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Суд отклонил жалобу представителя компании-застройщика по основаниям недоказанности и необоснованности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд города Киева в 2016 году вернул в коммунальную собственность земельные участки сквера Небесной сотни, отменив решение Киевского городского совета о продаже их под коммерческое строительство. В мае 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева.

Сквер Небесной сотни был обустроен в 2014 году активистами и местными жителями за собственные средства.

Земельные участки расположены в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» и относятся к землям историко-культурного назначения национального и местного значения, где запрещается любое строительство, кроме строительства только особо важных сооружений по индивидуальным проектам.