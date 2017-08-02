Дело догхантеров в Киеве: глава Шевченковской прокуратуры взял следствие под личный контроль

Руководитель Киевской местной прокуратуры № 10 (Шевченковский район) Роман Гавриш заявляет, что держит на личном контроле уголовные дела в отношении трех догхантеров: Алексея Святогора, Олега Руденко и Александра Короля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с зоозащитниками в помещении местной прокуратуры.

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В частности, зоозащитники провели у прокуратуры Шевченковского района акцию «Остановите бойню бездомных животных!».

Участники акции обратились с требованием в прокуратуру передать в суд уголовные дела против подозреваемых в убийстве собак (догхантеров) Святогора и Руденко по ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины ( «Пропаганда культа насилия и жестокости»).

Кроме того, протестующие призвали правоохранительные органы ускорить рассмотрение дела против Александра Короля, который, по словам активистов, уничтожил около десяти собак.

Член гражданской кампании «Форум спасения Киева» Оксана Костюкевич рассказала об основных требованиях акции: «Алексей Святогору вручить уведомление о подозрении и направить дело в суд, дело (Александра) Короля, которое уже находится в суде, не тормозить, дело (Олега) Руденко также передать в суд. Трех живодеров необходимо судить».

С зоозащитниками встретился руководитель Киевской местной прокуратуры № 10 Гавриш.

«Все, что зависит от прокуратуры мы делаем: в суде мы поддерживаем обвинения, по уголовным производств мы даем указания, контролируем их, экспертиза проводится, но повлиять на скорость этой экспертизы процессуально мы не можем», - заявил он.

«Дело (Олега) Руденко мы изучим, там допрошены свидетели, мы посмотрим, какие есть доказательства, что можно сделать, чтобы этого человека привлечь к ответственности. Это будут кратчайшие сроки, конкретно мы не можем сказать, потому что это зависит от экспертиз, от того, какие еще нужно будет провести следственные действия. Если это судебное разбирательство, это зависит от того, насколько суд быстро рассмотрит это дело, насколько будут появляться свидетели, поэтому конкретные даты мы не можем устанавливать», - добавил Гавриш.

«Я лично могу контролировать насколько следствие проходит в разумные сроки, если они нарушаются, мы можем инициировать вопрос об ответственности следователя перед руководством или о замене следователя и назначении другого следователя. Следствие проводят органы полиции, мы осуществляем надзор. Но эти дела я держу на контроле», - заверил руководитель Киевской местной прокуратуры № 10.

Как сообщал УНИАН, 1 августа президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении гуманного отношения к животным» и направил правительству предложения об усовершенствовании отдельных положений законодательных актов ввиду внесения этим законом изменений.