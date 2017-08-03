С зонтами, баррикадами и шинами: как киевляне блокировали Харьковское шоссе (фоторепортаж)

Харьковское шоссе в Киеве было перекрыто от Ленинградской площади до Института химии в связи с протестом жителей домов на Войцеховского против отключения им энергоснабжение.

Временно было заблокировано работу трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115.

Читайте такжеВ Киеве митингующие вновь заблокировали Харьковское шоссе

Впрочем, сейчас, как сообщает «Украинская правда.Киев» возобновлено движение транспорта на улице Харьковское шоссе, которую блокировали протестующие с 19:00 2 августа.

Как сообщает издание, по дороге едет небольшое количество частных авто, маршрутки, автобусы и трамваи