С зонтами, баррикадами и шинами: как киевляне блокировали Харьковское шоссе (фоторепортаж)

15:18, 03 августа 2017
Киев
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Однако теперь СМИ сообщают, что проезжую часть шоссе разблокировали.

Протестующие перекрыли шоссе вечером 2 августа / фото УНИАН

Харьковское шоссе в Киеве было перекрыто от Ленинградской площади до Института химии в связи с протестом жителей домов на Войцеховского против отключения им энергоснабжение.

Временно было заблокировано работу трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115.

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Впрочем, сейчас, как сообщает «Украинская правда.Киев» возобновлено движение транспорта на улице Харьковское шоссе, которую блокировали протестующие с 19:00 2 августа.

Как сообщает издание, по дороге едет небольшое количество частных авто, маршрутки, автобусы и трамваи

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