С зонтами, баррикадами и шинами: как киевляне блокировали Харьковское шоссе (фоторепортаж)
15:18, 03 августа 2017Киев
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Однако теперь СМИ сообщают, что проезжую часть шоссе разблокировали.
Протестующие перекрыли шоссе вечером 2 августа / фото УНИАН
Харьковское шоссе в Киеве было перекрыто от Ленинградской площади до Института химии в связи с протестом жителей домов на Войцеховского против отключения им энергоснабжение.
Временно было заблокировано работу трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115.
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Впрочем, сейчас, как сообщает «Украинская правда.Киев» возобновлено движение транспорта на улице Харьковское шоссе, которую блокировали протестующие с 19:00 2 августа.
Как сообщает издание, по дороге едет небольшое количество частных авто, маршрутки, автобусы и трамваи
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