В Киеве посреди улицы оставили коляску с полуторагодовалым малышом (фото)

В Киеве нашли на улице Белецкой маленького ребенка в коляске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что предварительно правоохранители установили, что малышу примерно полтора года. Возле коляски полицейские нашли пакет с вещами и игрушками.

«После проведения первоочередных действий правоохранителей по документированию происшествия медики «скорой помощи» отвезли мальчика в удовлетворительном состоянии в больницу, где он сейчас находится», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове семилетний мальчик пальцем застрял в отверстии одного из элементов качели. Освобождать его пришлось спасателям. Вытащить палец сначала пыталась сама ребенок, потом родители. Впоследствии пришлось вызывать спасателей. За 10 минут палец мальчика - целый и невредимый - под бурные аплодисменты освободили из плена.