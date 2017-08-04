Осенью после ремонта откроют Киевскую детскую больницу №2 - КГГА

Уже осенью маленькие пациенты Киевской городской детской клинической больницы №2 будут получать медицинскую помощь в обновленных приемном отделении и травмпункте. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что запуск этих отремонтированных помещений в эксплуатацию является первым этапом глобальной реконструкции заведения.

«В течение ближайших месяцев мы также планируем заменить окна на энергосберегающие, утеплить здание, заменить кровлю. А потом сразу возьмемся за капремонт первого этажа и входной группы», – отметил Николай Поворозник.

Также он рассказал о существенных изменениях, происходящих и в обустройстве Больницы скорой медицинской помощи.

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«Уже до конца года в БСМП после капремонта должно открыться новое отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи», – сообщил заместитель председателя КГГА и добавил, что приведение такого без преувеличения стратегического для киевлян медучреждения до соответствия мировым стандартам, не ограничивается созданием современного эмердженси.

«На сегодня уже почти закончен ремонт помещений лучевой диагностики, где вскоре должны заработать новые МРТ и СКТ, планируется капитальный ремонт канализационных сетей, кровель, фасадов и тому подобное. А еще на базе учреждения в 2018-м будет создан Центр сердечно-сосудистой патологии», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, современное оборудование и комфортные условия для пациентов и врачей значительно повышают шансы на успешное лечение. Поэтому прямая задача власти – обеспечить всем этим киевлян и сделать это качественно и как можно быстрее.