В киевском парке для спасения от жары установили "душ"

В столичном парке "Победа" установили водяную рамку-распылитель для борьбы с жарой.

Об этом сообщил глава департамента благоустройства при КГГА Андрей Фищук в Facebook.

"Водяная рамка-распылитель облегчает пребывание даже в эту аномальную жару. А еще развлекает малышей и радует их родителей", - говорит чиновник.

Такой "душ" поможет людям, которые плохо переносят жару, улучшить свое состояние. Для этого нужно пройти через рамку, которая имитирует мелкий дождик.

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Тем временем "Киевзеленстрой" сообщил, что "душ" будет работать в парке с 12.00 до 15.00 ежедневно (кроме выходных).