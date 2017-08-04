В киевском парке для спасения от жары установили "душ"
18:58, 04 августа 2017Киев
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Водяную рамку-распылитель установили в столичном парке "Победа".
Украинцы спасаются от жаркой погоды / фото facebook.com/jurist.nakonechnyi
В столичном парке "Победа" установили водяную рамку-распылитель для борьбы с жарой.
Об этом сообщил глава департамента благоустройства при КГГА Андрей Фищук в Facebook.
"Водяная рамка-распылитель облегчает пребывание даже в эту аномальную жару. А еще развлекает малышей и радует их родителей", - говорит чиновник.
Такой "душ" поможет людям, которые плохо переносят жару, улучшить свое состояние. Для этого нужно пройти через рамку, которая имитирует мелкий дождик.
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Тем временем "Киевзеленстрой" сообщил, что "душ" будет работать в парке с 12.00 до 15.00 ежедневно (кроме выходных).
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