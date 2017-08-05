В Киеве трехлетняя девочка выпала с 16-го этажа

В Деснянском районе Киева трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 16-м этаже и от полученных травм скончалась на месте.

Об этом сообщается на странице пресс-службы Национальной полиции Киева в Facebook.

«На линию 102 позвонили соседи. Они увидели ребенка возле дома, рядом лежала москитная сетка. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 3-летней девочки. Предварительно установлено, что девочка проснулась утром, когда все спали, подошла к открытому окну и оперлась руками на москитную сетку, которая не выдержала веса - и она выпала с 16-го этажа», - говорится в сообщении.

Следователи Деснянского управления полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, после чего будет дана правовая оценка события.