Полиция задержала водителя, который на Осокорках сбил двух девочек

Полиция задержала водителя, который в воскресенье, 6 августа, в Киеве на Осокорках сбил на обочине двух девочек. Один ребенок погиб.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, происшествие произошло на улице Садовой. Находясь в состоянии опьянения, водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и сбил двух детей.

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Следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве опросила свидетелей и очевидцев. Правоохранители выяснили, что водитель - 32-летний уроженец Луганской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в городе Киеве сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.