В Киеве без воды останутся дома в 5 районах

В Киеве из-за проведения ремонтных работ будет ограничено водоснабжение ряда домов в 5-ти районах - Печерском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Голосеевском. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевводоканал».

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Так, в Подольском районе с 23.00 7 августа до 8.00 8 августа будет производиться замена арматуры диаметром 100 мм на ул. Константиновской, 7. В связи с этим будет прекращено водоснабжение жилого дома №8, а также управления Службы безопасности Украины, отеля и торгового центра.

В Соломенском районе 8 августа с 9.15 до 18.00 запланирована врезка и замена арматуры диаметром 50 и 100 мм на ул. Каменщиков, 42-Б. Поэтому без воды останутся школа (№32), детсад (№50) и дома частного сектора.

В Печерском районе 8 августа с 10.00 до 23.00 будет проводиться врезка арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм в Лабораторном переулке. Поэтому водоснабжение будет отсутствовать в домах №№14, 16, 18, 26, 26-а, а также офисные здания (№№12,9) и дом футбола (№7).

В Шевченковском районе арматуру диаметром 100, 150, 250, 300 мм заменят на ул. Платона Майбороды. По этой причине с 10.00 до 20.00 8 августа ограничат водоснабжения корпуса института нейрохирургии и домов №№6 и 6-а по ул. Николая Мурашко.

Врезку арматуры диаметром 100 и 150 мм проведут 8 августа с 9.30 до 21.00 на ул. Столетова, и в пер. Грабовского в Голосеевском районе. Без воды останутся 14 частных домов.