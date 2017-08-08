Услуги общественных туалетов в Киеве могут подорожать до 4 гривень

Стоимость посещения общественных туалетов в Киеве могут поднять до 4 грн. Проект соответствующего распоряжения опубликован на сайте КГГА.

Читайте такжеНа Андреевском спуске в Киеве построят общественные туалетыСогласно проекту, одно посещение общественного туалета – это одна услуга, стоимость которой составляет 4 грн. Никаких дополнительных услуг распоряжение не предусматривает.

В проекте документа указано, что цена за посещение туалета устанавливается в размере 4 грн с целью внедрения экономически обоснованного тарифа.

Отметим, что за коммунальным предприятием "Киевводофонд" закреплено 86 общественных уборных стационарного типа. Согласно данным карты туалетов предприятия, более 40 из них не работают и должны открыться после завершения капитального ремонта.